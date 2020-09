Auto contro scooter a Piano del Quercione: 22enne in ospedale

Incidente grave nella mattinata di oggi a Piano del Quercione sulla via Sarzanese. Per cause al vaglio delle forze dell’ordine sono entrati in collisione un’auto e uno scooter.

Ad avere la peggio è stato un giovane di 22 anni della zona di Massarosa che ha riportato un trauma addominale ed è stato portato all’ospedale Versilia in codice rosso a bordo di un’ambulanza con il medico di Massarosa.