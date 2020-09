In scooter contro l’auto: sempre grave il 22enne di Massarosa

È sempre ricoverato in rianimazione il 22enne di Massarosa rimasto coinvolto ieri (2 settembre) in sella al suo scooter in un incidente contro un’autl sulla via Sarzanese a Piano del Quercione.

Mentre la dinamica dell’incidente è ancora al vaglio le condizioni del ragazzo restano gravi. Nell’impatto aveva riportato un trauma addominale ed era stato portato all’ospedale Versilia in codice rosso a bordo di un’ambulanza con il medico di Massarosa.