Lutto ad Altopascio per la morte della storica commerciante Myra Maltagliati

Lutto ad Altopascio per la scomparsa della storica commerciante Myra Maltagliati.

I consiglieri comunali della Lega di Altopascio Francesco Fagni e Simone Marconi, esprimono profondo cordoglio per la scomparsa della storica commerciante Diomira Maltagliati.

“La scomparsa di Myra lascia un vuoto incolmabile nella vita di ogni altopascese che ha avuto la fortuna di conoscerla. Come consiglieri comunali ma soprattutto come cittadini, ci stringiamo a Pierluigi e ad Alessandro, nel ricordo di chi come pochi altri ha rappresentato la storia del commercio altopascese. Myra resterà nella memoria come uno dei personaggi più carismatici della storia del nostro Comune“.