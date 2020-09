Vìola gli obblighi dei domiciliari, 19enne in carcere

Nell’ambito dei servizi della polizia dedicati al controllo del territorio e al contrasto del crimine, uomini del commissariato di Viareggio hanno dato esecuzione martedì (1 settembre) alla misura della custodia in carcere per una 19enne italiana come conseguenza dell’aggravamento della misura degli arresti domiciliari, cui era sottoposta per il reato di rapina pluriaggravata.

La donna aveva violato, più volte e a distanza ravvicinata, le prescrizioni cui era sottoposta, rendendo necessaria un’aumentata esigenza preventiva, in virtù della gravità della condotta. Ogni violazione era stata prontamente segnalata e per questo il Gip di Lucca ha deciso di emanare il relativo provvedimento di custodia.