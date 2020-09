Crollano le scale condominiali, 6 famiglie evacuate

Crollano le scale condominiali, paura in un palazzo in via Giuseppe Belluomini a Viareggio. Il cedimento strutturale ha interessato un complesso di tre piani fuori terra dove vivono in totale 6 famiglie.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito ma i vigili del fuoco hanno provveduto a compiere tutte le verifiche di stabilità del caso. Nel frattempo sono state anche evacuate le persone abitanti nel condominio per il rischio che possano verificarsi altri crolli.

Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale di Viareggio.