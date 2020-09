Ha riportato un grave trauma cranico e sospette fratture un uomo investito mentre transitava in viale San Concordio a Pontetetto.

A urtarlo un’auto, il cui conducente si è subito fermato per prestare soccorso, avvisato il 118. L’incidente si è verificato attorno alle 16 di oggi (4 settembre) per cause ancora in fase di accertamento sulla corsia in direzione di Pisa.

La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto ambulanza e automedica ma le condizioni del ciclista sono apparse subito piuttosto gravi. E’ stato così richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso Pegaso che è atterrato sugli spalti. Il ferito è stato condotto nel reparto di neurochirurgia dell’ospedale Cisanello di Pisa con il codice rosso.