Incidente “spettacolare” in via Borgognoni a Lucca, per fortuna senza gravi conseguenze. Un automobilista alla guida di una utilitaria si è cappottato dopo essersi scontrato – per cause da accertare – con un’altra vettura condotta da una donna.

E’ accaduto attorno alle 15 di oggi (4 settembre). La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l’automedica di Lucca insieme ad una ambulanza della Misericordia di Lucca che ha prestato le prime cure al ferito, trasferendolo poi al pronto soccorso del San Luca con il codice giallo.