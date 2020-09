Coreglia, nuovo caso di contagio da coronavirus

Coronavirus, un altro caso di contagio a Coreglia.

A comunicarlo anche in questa occasione il sindaco Valerio Amadei “Ho ricevuto la comunicazione della positività di un altro cittadino residente nel mio Comune – spiega il sindaco – Si tratta di persona che era già in quarantena da alcuni giorni, in quanto venuta a contatto con un caso positivo, e quindi caso collegato a ceppi già esistenti”.

Il sindaco rinnova l’appello “a non abbassare la guardia e ad attenersi alle regole ministeriali in materia di sicurezza e alle norme igieniche comportamentali da adottarsi per il bene proprio e per quello dell’intera comunità”.