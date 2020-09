Fuori strada con la moto: conducente in ospedale

Esce fuori strada con la moto sulla via provinciale di Minucciano. È successo oggi (6 settembre) poco prima delle 11 quando, per cause al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto assieme alle unità sanitarie, il conducente del veicolo a due ruote ne ha perso il controllo andando a finire la sua corsa a lato della strada.

Il ferito è stato recuperato e, dopo il vaglio del medico e del personale sanitario, condotto in codice giallo all’ospedale di Castelnuovo per le cure del caso.