Moto contro auto al Piaggione: centauro in ospedale

Tanta paura oggi (6 settembre) intorno alle 13 sulla via del Brennero al Piaggione.

Per cause al vaglio della polizia municipale sono entrati in collisione una moto e un’auto. Ad avere la peggio il conducente della moto che in un primo momento sembrava in condizioni gravi. All’arrivo dei sanitari, però, il centauro è apparso cosciente e si è deciso il trasporto all’ospedale San Luca di Lucca dove è entrato in codice giallo.

L’uomo non è in pericolo di vita. Allo studio la dinamica del sinistro. Per i rilievi l’importante arteria stradale è rimasta chiusa per qualche tempo creando qualche coda nel traffico domenica da e per le località della Valle.