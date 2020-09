Musica non autorizzata, multati due locali

Musica non autorizzata in due locali, multe ai titolari.

È questo il principale risultato del consueto servizio interforze realizzato per prevenire e contrastare situazioni di degrado e di consumo di sostanze stupefacenti nel centro storico di Lucca e nel territorio versiliese nelle zone che gravitano intorno alla movida.

Al servizio hanno partecipato congiuntamente polizia, carabinieri, la Guardia di finanza e le polizie municipale di Lucca, Forte dei Marmi, Pietrasanta, Viareggio e Camaiore.

Durante la serata sono state identificate 87 persone. Una è stata sanzionata in quanto trovato in possesso di 0,46 di hashish detenuto per uso personale. Lo stupefacente è stato sequestrato.

Sono stati poi controllati 5 esercizi pubblici, due dei quali, come detto, saranno successivamente sanzionati dalla polizia municipale perché avevano musica di sottofondo non autorizzata.