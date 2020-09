Ragazza di 15 anni cade in bicicletta nella parte interna delle mura: in ospedale

Perde il controllo della bici e cade nella parte interna delle mura all’altezza del carcere di San Giorgio.

Solo tanto spavento e qualche escoriazione alla testa per una ragazza di circa 15 anni che questa sera (6 settembre), poco dopo le 22 e per cause ancora tutte da verificare è caduta nel lato interno della cerchia muraria a bordo della sua bicicletta.

Sul posto, allertata dai presenti che hanno chiamato la centrale unica del 118, è arrivata l’ambulanza infermieristica oggi di turno alla Croce Verde di Lucca. Sulle prime sembrava che ci fossero anche delle difficoltà per recuperare la ragazza ferita e per questo sono stati allertati i vigili del fuoco. Quando sono arrivati, però, la giovane era riuscita a risalire da sola sulla passeggiata dove nel frattempo era giunta l’ambulanza.

La giovane, con alcune ferite superficiali, è stata poi condotta in ambulanza all’ospedale San Luca in codice giallo.