“Caserma dei carabinieri a Porcari? C’è grande ottimismo”. Sono queste le parole che filtrano dall’amministrazione Fornaciari dopo l’incontro di questa mattina (7 settembre) con il ministro della difesa Lorenzo Guerini. Un summit durato circa mezz’ora con al centro proprio il progetto dell’arrivo della caserma dei carabinieri a Porcari.

Ad accogliere il ministro in piazza Felice Orsi, oltre al sindaco Leonardo Fornaciari e la propria giunta, presenti anche il senatore Andrea Marcucci, il sindaco di Capannori e presidente della Provincia Luca Menesini, il consigliere regionale Stefano Baccelli, il Prefetto di Lucca Francesco Esposito e i vertici dell’Arma.

“Farò di tutto per avere un presidio delle forze dell’ordine a Porcari”. Così aveva dichiarato il sindaco Leonardo Fornaciari, che aveva inserito il punto tra le priorità della propria campagna elettorale. Una vicenda che ormai accompagna il paese fin dal lontano 1997 con la prima proposta dell’allora sindaco Rovai, che desso sembra davvero concretizzarsi.

Fornaciari – durante la campagna elettorale – ha più volte sottolineato che in un centro attivo come Porcari dove ci sono mille aziende, opera il polo cartario più importante d’Europa e dove ogni giorno ci sono 20 mila presenze dovute all’indotto produttivo, è indispensabile avere un presidio fisso delle forze dell’ordine a tutela delle aziende e degli abitanti.

Adesso c’è tanto ottimismo e c’è già anche la futura location: il ministro Guerini, prima di partire per la Garfagnana in occasione del centenario del terremoto, è stato accompagnato all’ex scuola delle suore Dorotee in via del Centenario, un’area di oltre 2000 metri quadrati in cui il Comune ha investito una somma pari a 300mila euro. Qui dovrebbe sorgere la caserma dei carabinieri di Porcari.

Il luogo, quindi, c’è. Adesso c’è da capire anche le conseguenze che questo progetto porterà sul territorio, sui comuni limitrofi: la nuova struttura, secondo le prime indiscrezioni, dovrebbe prendere in consegna anche il territorio di Montecarlo. Da valutare anche altre scelte per evitare un aumento dei costi: un’opzione, poco probabile in quanto comporterebbe una serie infinita di polemiche, potrebbe essere la chiusura di una caserma della zona circostante. Si parla anche di una possibile ridistribuzione sul territorio dei carabinieri.