Giornata di riconoscimenti alla caserma dei carabinieri di Cortile degli Svizzeri.

Il generale Massimo Masciulli, comandante della legione carabinieri della Toscana, in occasione dell’imminente avvicendamento, è arrivato oggi (7 settembre) a Lucca per salutare il personale dell’Arma in servizio nella provincia, ringraziandolo per l’impegno profuso nel fornire risposte sempre più qualificate e aderenti alle esigenze di sicurezza del territorio.

Nell’occasione, ha presieduto una sobria cerimonia nella quale sono stati attribuiti dei riconoscimenti – che non era stato possibile consegnare nel corso della festa dell’Arma – a quei militari che durante il 2019 si sono distinti in operazioni di servizio.

In particolare, è stato consegnato un encomio a 11 militari che hanno sviluppato una serrata e complessa indagine, avviata a seguito del rinvenimento del cadavere di una donna occultato all’interno di terreno privato, individuando in breve tempo il responsabile dell’omicidio maturato per motivi passionali; cinque militari per un’attività investigativa che ha consentito di disarticolare un pericoloso sodalizio criminale, su base etnica, dedito al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, attuato mediante canali informatici; due militari che hanno tratto in salvo la conducente di un’autovettura finita all’interno di un torrente in piena; un militare per aver condotto – mentre svolgeva servizio in altra Provincia – un’attività investigativa che ha consentito di disarticolare un sodalizio criminale di matrice ‘ndranghetista responsabile, tra l’altro, di estorsioni, scambio di voti politico-mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, detenzioni di armi e munizionamento.

Encomio, infine, per il carabiniere Paolo Providenti. A Providenti, già medaglia d’argento al merito civile per un salvataggio avvenuto la notte della strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009, il riconoscimento è arrivato per essere stato protagonista della rapina sventata in una tabaccheria di via Cavalletti a Sant’Anna, che ha permesso, nel 2016, di catturare i due banditi poi riconosciuti come responsabili di altri colpi dello stesso genere.