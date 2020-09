Muore a 61 anni l’antropologa Maria Elena Giusti

Cordoglio nel mondo dell’università per la scomparsa di Maria Elena Giusti, docente di discipline demoetnoantropologiche del dipartimento di storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo (Sagas).

Nata a Barga nel 1959, Giusti si è formata all’università di Pisa e ha cominciato a collaborare alla fine degli anni 90 con l’università di Firenze, dove è diventata, nel 2005, ricercatrice e poi, nel 2018, docente associato di discipline demoetnoantropologiche.

Già durante gli studi universitari Giusti ha svolto il lavoro di ricerca sul teatro popolare nell’ambito delle attività del Centro per la raccolta, lo studio e la valorizzazione delle tradizioni popolari della Provincia di Lucca. Ha inoltre compiuto studi sulla cultura materiale in Toscana e in Emilia e ha partecipato alla stesura del catalogo L’intrecciatura tradizionale in area lucchese”curando l’allestimento della relativa mostra, inaugurata nel 1984 al museo nazionale di arti e tradizioni popolari di Roma.

Giusti è stata responsabile scientifica per la provincia di Lucca del progetto Eu-Incontro (Interventi condivisi transfrontalieri di ricerca sull’oralità). Il suo ultimo lavoro, Teatro popolare: arte, tradizione, patrimonio (Pisa, Pacini, 2018), è stato dedicato alle forme del teatro popolare, in particolare del maggio epico, nell’area appenninica tra Toscana ed Emilia.

I funerali si terranno domani (8 settembre) alle 15, ad Eglio.