Si scaglia contro i poliziotti dopo un controllo al Luna Park: nei guai 30enne

Durante i consueti controlli del territorio, in particolare al Luna park, le volanti della polizia hanno proceduto al controllo di tre giovani di origine marocchina, uno dei quali alla vista degli operatori ha tentato di dileguarsi.

Quest’ultimo, un 30enne, da subito ha mostrato la propria insofferenza all’accertamento di polizia, poi mutato in atteggiamento ostile, tanto da sfociare in violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, reati per i quali è stato denunciato.



Il questore di Lucca ha inoltre disposto nei suoi confronti il provvedimento del foglio di via obbligatorio dal Comune di Lucca e di Borgo a Mozzano per 3 anni anche in considerazione di precedenti episodi legati a reati come rapine, furti, risse e lesioni.