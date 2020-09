Tamponi, la denuncia di un cittadino: “Niente risultati a 60 ore dal test”

Ritardi nei risultati dei tamponi. A denunciare i lunghi tempi di attesa è un cittadino che, dopo aver fatto il tampone lo scorso venerdì (4 settembre) nel tardo pomeriggio non ha ancora avuto notizie dell’esito. Il risultato dovrebbe essere comunicato tra le 24 e le 36 ore, entro le quali il fascicolo sanitario on line dovrebbe essere aggiornato.

“Per me ne sono trascorse già più di 60, ho perso un giorno di lavoro e rischio di perdere un appuntamento medico che ho domani – racconta -. Non è assolutamente corretto dire che il risultato viene comunicato entro 24/36 ore. In questo modo i tamponi non se li farà più nessuno“.