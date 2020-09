Coronavirus, 40 positivi al sierologico fatto al personale della scuola

Test sierologico per il personale della scuola, arrivano i primi dati in vista dell’apertura dell’anno scolastico prevista per lunedì (14 settembre).

Su 12734 test sierologici, 133 persone sono risultate positive e sono in corso i tamponi di verifica nei cinque ambiti territoriali dell’Asl.

Nello specifico a Lucca risultano processati 2120 test con 23 positivi al sierologico, nell’ambito della Versilia risultano processati 1390 test con 17 positivi al sierologico.

I dati sono relativi ai test sierologici processati e validati dai laboratori aziendali fino a venerdì (5 settembre).

“Quelli effettuati sono quindi di più – spiega l’Asl – visto che sono molti gli operatori scolastici che si sono prenotati e si sono sottoposti ai test sierologici, tanto che in alcune realtà sono stati aumentati gli slot disponibili. Le molte adesioni denotano la grande attenzione del mondo della scuola nei confronti di questa problematica“.

L’altro screening riguarda i tamponi molecolari effettuati in porti e stazioni. Alla stazione di Viareggio, rispetto ai 517 tamponi accettati, sono stati individuati 7 positivi. Alla stazione di Pisa, rispetto ai 973 tamponi accettati, sono stati individuati 13 positivi.

Anche in questi casi occorre confermare il dato con il tampone di verifica. Nel frattempo ai positivi al sierologico viene chiesto di stare in isolamento domiciliare.