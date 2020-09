Spaccio in pineta, pusher finisce in manette

Blitz contro lo spaccio in pineta di ponente, nei pressi di via Zara. I carabinieri nel corso della tarda serata di domenica scorsa, i carabinieri di Lido di Camaiore hanno notato uno straniero che si addentrava con fare sospetto in una zona della pineta fitta di vegetazione. I militari hanno dapprima seguito i movimenti dello straniero e successivamente hanno fatto scattare il blitz, bloccando l’uomo e sottoponendolo a controllo.

Lo straniero è stato trovato in possesso di 28 dosi di cocaina per un peso complessivo di 30 grammi e della somma di 90 euro in banconote di vario taglio, ritenuto provento dell’attività illecita di spaccio.

A questo punto, il pusher è stato portato in caserma e dichiarato in stato di arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti mentre la sostanza stupefacente ed il denaro rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro.

Il fermato, Rachid Dakir, di origini marocchine, 29 anni, in Italia senza fissa dimora e già noto per i suoi precedenti penali, è stato trattenuto in camera di sicurezza e nella mattinata di ieri è stato giudicato al tribunale di Lucca con il rito “direttissimo” al termine del quale è stato condannato alla pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione e 1400 euro di multa.