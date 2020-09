Test sierologici al Luna Park nel fine settimana

Venerdì 11 e sabato (12 settembre), dalle 21 alle 1, sarà di nuovo possibile fare gratuitamente il test sierologico nei gazebo della Protezione Civile a Lucca. Questa volta l’appuntamento sarà al Luna Park, in piazzale Don Baroni.

“Ad annunciarlo è l’assessore Francesco Raspini: In moltissimi ci avevate chiesto di ripetere la campagna di prevenzione Movida Sicura e, come promesso – osserva l’assessore -, ci siamo messi al lavoro per fare il bis. Grazie all’impegno delle associazioni di volontariato, in particolare grazie al coordinamento logistico assicurato dalla Croce Rossa di Lucca, ci siamo riusciti. Chiunque, se maggiorenne, potrà presentarsi a fare il test. Il risultato sarà comunicato dai sanitari presenti sul posto in pochi minuti e con la massima riservatezza. Chi dovesse risultare positivo dovrà sottoporsi al tampone molecolare contattando il numero verde regionale 800.556.060 per verificare se l’infezione è in fase attiva. Anche questa volta sarà possibile, a richiesta, effettuare anche l’alcool test per prevenire comportamenti a rischio al volante. Un’altra bella occasione di fare prevenzione e informazione. La migliore risposta possibile alla propaganda degli irresponsabili negazionisti che, invece, meritano solo l’oblio”.