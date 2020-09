Lutto a Capannori per la morte del sindacalista Massimo Matteoni.

Matteoni aveva 43 anni, era stato per otto anni direttore del patronato Inca Cgil. Era conosciuto e stimato per le sue capacità professionali e le sue doti umane. Al figlio, alla compagna ed ai familiari è arrivato il cordoglio e la vicinanza della Cgil.

Così lo ricordano amici e colleghi del sindacato: “È una regola che vale per tutto l’universo: chi non lotta per qualcosa ha già comunque perso. E anche se la paura fa tremare. Non hai mai smesso di lottare. Queste poche righe, tratte da una canzone della Mannoia, rappresentano al meglio chi è stato Massimo Matteoni. Uomo giusto, dalla parte dei più deboli, già direttore dell’Inca Cgil, ora in forza al sindacato dei cartai, modesto, competente, colto, gran lavoratore. Un bene prezioso per tutta la Cgil. Sempre attento nella tutela dei diritti dei lavoratori e presente in tutte le lotte per migliorare la società e il lavoro. Poi la malattia che non gli ha dato tregua. Ecco allora la “paura che fa tremare” e poi il Massimo che “non ha mai smesso di lottare”, fino a ieri. È stato il nostro “gladiatore“, ha affrontato con coraggio e caparbietà tutte le sofferenze e le cure che non sono bastate a salvarlo. Non sono bastate neppure la vicinanza di una famiglia e una compagna meravigliose e l’amicizia e l’affetto di compagni e amici che da oggi si sentono più soli. Ma Massimo non ci ha lasciati, Massimo è per sempre con noi“.

Ad esprimere il cordoglio della comunità capannorese è il sindaco Luca Menesini: “Oggi è un giorno triste per la comunità di Capannori – dice – perché ci ha lasciato Massimo Matteoni, da anni attivo nella Cgil di Lucca, in particolare nel patronato. Massimo ha portato i suoi valori – aiutare le persone a vivere meglio esercitando i propri diritti – nel suo lavoro, e si è sempre schierato al fianco dei più deboli”

“Mando un abbraccio stretto alla famiglia – conclude il sindaco – al sindacato e a tutte le persone che lo hanno conosciuto e che gli vogliono bene. Ciao Massimo, grazie per l’impegno che ci hai testimoniato. È di esempio per tutti”.