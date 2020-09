Si aggira con fare sospetto fra le cabine: scatta il foglio di via

Nel pomeriggio di ieri (8 settembre) un equipaggio del commissariato di Forte dei Marmi è intervenuto nei pressi del Bagno Lorenzo di Ponente.

Un gestore di stabilimento, utilizzando il 113, ha segnalato la presenza di un soggetto che con fare sospetto si aggirava tra le cabine. La volante intervenuta sul posto è riuscita a intercettare e fermare l’uomo, un 45enne campano ma residente alla Spezia, in viale della Repubblica mentre stava scappando, avendo ormai capito di essere stato scoperto.

Portato in ufficio, e sottoposto a rilievi fotosegnaletici, è risultato già conosciuto alle forze dell’ordine per svariati episodi di futo,.

Per questo è stato munito di foglio di via obbligatorio dal territorio versiliese con divieto di farne ritorno per tre anni.