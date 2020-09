Muore dopo un malore sulla mountain bike al Passo di Pradarena

Un’altra tragedia in montagna. Un turista inglese di 49 anni è morto per un malore che lo ha fatto cadere rovinosamente a terra mentre era in sella alla sua mountain bike al Passo di Pradarena, nel comune di Sillano Giuncugnano, in alta Garfagnana.

Il dramma si è consumato, attorno alle 10,40 di questa mattina (10 settembre) sull’appennino.

L’allarme è stato dato da alcuni compagni di escursione: la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l’elisoccorso Pegaso 3. Con il supporto della squadra di Lucca del Soccorso Alpino che è stata attivata per fornire assistenza nella fase del recupero, l’elicottero Pegaso 3 l’ha recuperato e trasportato all’ospedale di Castelnuovo Garfagnana. Purtroppo per il 49enne non c’era più nulla da fare.

Il luogo dove è avvenuto il dramma è piuttosto impervio e i soccorsi non sono stati possibili via terra. I compagni dell’uomo, quando è giunto l’elisoccorso, stavano cercando di rianimare il 49enne ma per lui è stato tutto inutile.