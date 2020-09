Lucca, morto lo storico presepista Marini

E’ morto Mario Marini, un autentico amico del presepe. Da una quarantina d’anni è stato animatore di varie attività presepistiche a Lucca e in Lucchesia, organizzando corsi di formazione, mostre e concorsi. Ha curato gli allestimenti del presepe nelle chiese, celebri quelli in San Pietro Somaldi, ma anche in spazi laici come l’atrio della Cassa di risparmio di Lucca o in alcuni palazzi comunali.

Le sue realizzazioni sono state caratterizzate sempre da una grande cura e attenzione ai dettagli ma anche da suggestive scenografie, che lo hanno portato a vincere molti concorsi.

Naturalmente al rito funebre, che si è svolto ieri nella chiesa di San Pietro Somaldi, erano presenti molti presepisti lucchesi.