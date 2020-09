Si accascia a terra e muore a 64 anni

Un uomo di 64 anni è morto oggi pomeriggio (10 settembre) dopo aver accusato un malore in strada. Il dramma è avvenuto in via Trieste, angolo via del Secco, a Lido di Camaiore.

L’allarme è stato dato al 118 attorno alle 17,20. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare: sul posto sono accorsi i sanitari dell’automedica nord e dell’ambulanza della Croce Verde di Camaiore ma i tentativi di rianimarlo sono stati vani.