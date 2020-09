Un 15enne in ospedale dopo l’incidente

E’ stato portato al pronto soccorso dell’ospedale San Luca di Lucca con il codice rosso. E’ in condizioni serie ma non in pericolo di vita un ragazzo di 15 anni, rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto questa mattina (10 settembre) a Barga, in via San Pietro.

Il ragazzo ha riportato una sospetta frattura ed è stato soccorso sul posto dal personale dell’ambulanza che poi lo ha trasferito all’ospedale lucchese.