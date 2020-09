Coronavirus, boom di nuovi casi in 24 ore: 19 contagiati in più in Lucchesia

Un venerdì con un boom di nuovi casi di coronavirus in Toscana e in Lucchesia. Sono 19 i nuovi tamponi positivi in provincia su 147 in regione.

In nuovi casi in Lucchesia sono ad Altopascio (un rientro dall’estero), 4 a Lucca (fra i quali un rientro dall’estero), uno a Pieve Fosciana, 11 a Viareggio e 1 a Massarosa.

In Toscana sono dunque 12885 i casi di positività al coronavirus. Di quelli odierni 56 sono stati identificati in corso di tracciamento e 91 da attività di screening. I nuovi casi sono lo 1,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 147 casi odierni è di 44 anni circa (il 22% ha meno di 26 anni, il 25% tra 26 e 40 anni, il 38% tra 41 e 65 anni, il 15% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 60% è risultato asintomatico, il 24% pauci-sintomatico.

Delle 147 positività odierne, 13 casi sono ricollegabili a rientri dall’estero, di cui 1 per motivi di vacanza (Spagna). 2 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (Sardegna). 7 casi individuati grazie ai controlli attivati nei porti e stazioni, di cui 1 riferibile a un cittadino residente fuori regione. Il 29% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso.

I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 9425 (73,1% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 616.766, 7.575 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 2312, +4,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 89 (2 in più rispetto a ieri), di cui 17 in terapia intensiva (4 in più).

All’ospedale San Luca di Lucca sono 16 i ricoverati, di cui 8 dell’ambito territoriale di Lucca, 7 dell’ambito di Massa Carrara ed 1 residente fuori Asl.

Si registra anche un nuovo decesso: un uomo di 82 anni, a Pisa.

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri. Sono 3882 i casi complessivi a oggi a Firenze (19 in più rispetto a ieri), 706 a Prato (11 in più), 896 a Pistoia (16 in più), 1382 a Massa (20 in più), 1621 a Lucca (19 in più), 1209 a Pisa (21 in più), 617 a Livorno (10 in più), 967 ad Arezzo (22 in più), 542 a Siena, 529 a Grosseto (8 in più). Sono 534 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni (1 in più). Sono 46, quindi, i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 70 nella Nord Ovest, 30 nella Sud est.

Complessivamente, 2.223 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (96 in più rispetto a ieri, più 4,5%). Sono 4.110 (127 in più rispetto a ieri, più 3,2%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 1653, Nord Ovest 1735, Sud Est 722).

Le persone complessivamente guarite sono 9425 (48 in più rispetto a ieri, più 0,5%): 188 persone clinicamente guarite (2 in più rispetto a ieri, più 1,1%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 9237 (46 in più rispetto a ieri, più 0,5%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.