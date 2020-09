Travolto da un’auto pirata al Varignano: in ospedale

Travolto da un’auto pirata in via del Forcone al Varignano. È successo questa sera poco dopo le 18 quando una macchina ha falciato un pedone che stava attraversando e poi non si è fermata per i primi soccorsi.

Sul posto i sanitari inviati dalla centrale unica del 118 che hanno trovato il ferito cosciente ma con una ferita esposta alla gamba.

L’uomo è stato trasportato all’ospedale Versilia. Intanto è partita la caccia al pirata della strada.