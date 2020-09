Cade in bici e batte la testa, soccorso con Pegaso

Un ciclista è rimasto ferito in modo grave mentre stava percorrendo la via di Arni a Retignano, nel comune di Stazzema. L’uomo è caduto a terra per motivi da accertare e ha sbattuto violentemente la testa.

La centrale operativa del 118, una volta ricevuto l’allarme, ha inviato sul posto l’automedica e l’ambulanza ma è stato necessario anche l’intervento dell’elisoccorso Pegaso.

Il ciclista, che inizialmente aveva perso conoscenza, è stato trasferito con il codice giallo all’ospedale di Cisanello.