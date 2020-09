Lutto a Fosciandora per la scomparsa dell’ex sindaco Lunardi

Lutto a Fosciandora per la morte dell’ex sindaco Licio Lunardi. Ad esprimere cordoglio il gruppo consiliare Alternativa e Costituzione per Fosciandora.

Lunardi è stato sindaco di Fosciandora dal 1990 al 1999.

Il consigliere comunale Marco Bonini, a nome del gruppo, ricorda con rispetto la figura di Licio, la sua passione ed abnegazione per il territorio e la popolazione del piccolo Comune di Fosciandora e ricorda di aver svolto il ruolo di capogruppo di minoranza nelle due legislature in cui Licio è stato sindaco e di come, “nonostante le differenze di ruoli ed idee politiche, si sia potuto sviluppare un proficuo e costruttivo rapporto istituzionale, basato sul confronto leale, sulla stima e rispetto reciproco”.