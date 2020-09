“Bambino lasciato a casa da solo”, Club: “Solo un disguido”

Fa discutere il caso del bambino lasciato scendere da solo dall’autobus Ma Club fa alcune precisazioni: “Non corrisponde al vero l’affermazione secondo la quale ‘il bambino viene lasciato a casa da solo’, bensì l’alunno è stato sceso dallo scuolabus nel luogo concordato alla presenza del genitore. In particolare si è verificato un disguido nella comunicazione di orario di arrivo del veicolo: infatti nell’orario prestabilito non era presente nessuno per cui il conducente dello scuolabus ha proseguito il proprio giro lasciando gli altri utenti per poi tornare al punto di carico e scarico prestabilito non era presente nessuno per cui il conducente dello scuolabus ha proseguito il proprio giro lasciando altri utenti per poi tornare al punto di carico e scarico prestabilito e travore ad attendere lì il genitore al quale è stato affidato il bambino”.