Fiamme all’ex Alce di Fornoli. Il sindaco: “Chiudete le finestre”

Preoccupazione a Bagni di Lucca e dintorni per un fumo denso che si è sollevato nella tarda mattinata di oggi (15 settembre) dall’ex Alce nell’abitato di Fornoli a seguito di un incendio nell’azienda in dismissione di lavorazione del legno.

Ancora tutte da chiarire le cause. Intanto il Comune invista tutti gli abitanti di Fornoli a tenere le finestre chiuse.

Il sindaco è sul posto con i vigili del fuoco (5 mezzi e 16 unità del comando di Lucca e del distaccamento di Castelnuovo) e le forze dell’ordine e garantisce aggiornamenti tempestivi.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO