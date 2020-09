Scoppia maxi rissa, due feriti in ospedale

Serata movimentata in Versilia. Una donna è rimasta ferita con un’arma da taglio attorno alle 19 in via Nieri e Paoli a Viareggio. La donna è stata condotta al pronto soccorso del Versilia con il codice giallo e dell’episodio si sta occupando la polizia.

Poco dopo il 118 è intervenuto per una rissa in via Francesco Lenci sempre a Viareggio, in cui sono rimaste coinvolte diverse persone. Due i feriti portati con codice giallo al Versilia, uno per trauma toracico e uno per trauma cranico.