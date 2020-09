Nella nottata trascorsa la polizia ha arrestato un 30enne di origine marocchina con l’accusa di lesioni aggravate dalla deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso nei confronti di un cittadino di origine pakistana.

Intorno alla mezzanotte, nei pressi della questura, infatti, un passante ha segnalato al 113 una violenta lite nelle vicinanze di un esercizio pubblico. Le volanti, intervenute in pochi istanti, hanno trovato un uomo, poi arrestato, con una bottiglia di vino rotta in mano e la mano sanguinante, e un uomo a terra con il volto sanguinante a causa del colpo inferto dall’aggressore.

In particolare era ben visibile un profondo squarcio nell’orecchio sinistro con notevole perdita di sangue. Nell’immediato i due soggetti sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso, entrambi hanno ricevuto diversi punti di sutura.

La vittima, in particolare, ha ricevuto una lunga sutura del padiglione auricolare sinistro, che lascerà una cicatrice ben visibile, ragione per cui gli operatori hanno proceduto all’arresto del 30enne, che è stato condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida.