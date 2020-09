Aggredisce una donna in strada: arrestato

E’ stato arrestato il presunto aggressore di una donna che ieri sera è finita all’ospedale Versilia con ferite da arma da taglio. Nei guai dopo essere stato rintracciato dagli agenti del commissariato è finito un 36enne di origini marocchine, accusato di lesioni aggravate nei confronti di una 50enne di origini algerine.

La segnalazione è arrivata alla polizia attorno alle 19,15 di ieri, per un’aggressione avvenuta nei pressi del Comune. L’aggressore si era rifugiato in un bar lì vicino quando è stato individuato e poi riconosciuto come aggressore dalla vittima. La lite era scoppiata per la sottrazione di un tablet.