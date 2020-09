Ripresa dei grandi eventi, si potenzia la centrale operativa del 118

Un anno difficile per i grandi eventi a Lucca e provincia. A causa del coronavirus anche Lucca Comics and Games è stato costretto a ridimensionarsi. Non sul fronte del livello e del numero degli eventi che invece sbarcano online, ma sugli incontri in presenza che si svolgeranno durante l’edizione di Lucca Changes. E’ andata peggio, come tutti sanno, al Lucca Summer Festival, il cui cartellone 2020 è stato annullato.

Sul fronte delle emergenze tuttavia ci si sta organizzando in vista dei prossimi mesi e alla luce della conferma di grandi eventi come, oltre ai Comics, il Carnevale di Viareggio. In previsione di un eventuale aumento di casi, è indispensabile che ci siano mezzi e personale disponibile soprattutto per gli interventi di emergenza sul territorio.

E in questo senso è cruciale il ruolo della centrale operativa del 118 dell’Asl Toscana nord ovest. Per questo motivo l’azienda sanitaria ha siglato un accordo con l’Asl Centro – indicata nel piano di riorganizzazione del servizio di emergenza urgenza in regione punto di riferimento per le aree vaste.

In base all’accordo e fino ad un massimo di 20 giornate all’anno, l’Asl centro si impegna ad offrire supporto alla centrale dell’Alta Toscana, in occasione dello svolgimento dei maxi eventi.

L’intesa prevede l’invio di un mezzo e di un infermiere per integrare il personale a disposizione della centrale operativa del 118. Nei giorni dei grandi eventi, ovviamente, viene messo a punto anche un piano di presenza di ambulanze e soccorritori sul territorio ma per evitare che l’automedica della centrale vada in sofferenza è stata stabilita una convenzione ad hoc per ottimizzare la situazione.

Con la speranza, non dichiarata, che l’emergenza coronavirus non torni a creare i problemi del marzo scorso.