Si ribalta con il trattore, grave un anziano

E’ in gravi condizioni un uomo di 78 anni, caduto dal trattore mentre stava effettuando lavori in un terreno a Cerreto, nel comune di Borgo a Mozzano, in Valle del Serchio.

L’incidente agricolo si è verificato poco prima delle 18 di oggi (16 settembre). Stando a quanto appreso da fonti sanitarie, l’uomo si sarebbe procurato un trauma spinale saltando giù dal trattore quando si è accorto che si stava ribaltando.

Una volta ricevuto l’allarme, il 118 ha inviato sul posto una ambulanza e una automedica ma ben presto è stato ritenuto necessario l’elisoccorso Pegaso. L’anziano è stato trasferito con il codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa.