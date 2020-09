Finisce nel fosso dopo lo scontro in moto contro l’auto

Grave incidente all’alba di oggi (17 settembre), poco prima delle 6 del mattino in via dei Casoni a Porcari.

Per una dinamica che è al vaglio dei carabinieri un uomo di 39 anni, in sella alla moto, si è scontrato con un’altra vettura ed è stato sbalzato in un fosso.

Sul posto, inviata dalla centrale unica del 118 Toscana Nord, l’ambulanza con il medico a bordo della Croce Verde di Porcari, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi. Il ferito è rimasto sempre cosciente ma ha patito la frattura del femore destro e un trauma toracico e per questo è stato condotto all’ospedale San Luca in codice rosso, sia per la dinamica del sinistro sia per la serietà delle ferite. Ma non corre pericolo di vita.