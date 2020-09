Voto, odissea per la scienzata lucchese a NY per studiare il Covid

Non è un ‘cervello in fuga’ – perché nessuno dall’Italia la insegue, come ironicamente sottolinea spesso Ilaria Russo, scienziata lucchese alla Columbia University di New York impegnata nello studio della patologia cardiaca associata al Covid-19. Ma senz’altro è un cervello pensante, critico e attento a quello che succede in Italia. Tanto da non aver mai mancato un appuntamento elettorale ‘a distanza’ da quando, nel 2014, si è trasferita sulla East Coast per vivere di ricerca. Almeno fino ad oggi.

Sì, perché a questo giro dal Consolato non è arrivato nei tempi il consueto plico che i cittadini italiani che abitano all’estero ricevono a casa per esercitare il proprio diritto di voto. L’inghippo? Una mancanza di comunicazione tra l’ufficio anagrafe e l’ufficio elettorale. Ma procediamo con ordine.

Ilaria Russo è regolarmente iscritta all’Aire (anagrafe italiani residenti all’estero) e a gennaio ha lasciato il suo appartamento di Manhattan per trasferirsi a Brooklyn. Entrambi i distretti afferiscono alla solita sede consolare che, come prassi vuole, deve essere informata ogni volta che il cittadino italiano all’estero cambia la sua residenza. “Ed è esattamente quello che ho fatto – racconta Ilaria – quando il 2 aprile, in pieno lockdown, ho inviato via email al Consolato la dichiarazione insieme a tutti gli allegati richiesti: il mio documento di identità, un form compilato scaricato appositamente dal sito dell’ente e un’attestazione del nuovo indirizzo, quello che viene chiamato ‘proof of address’: io ho inviato la prima pagina del mio estratto conto”.

In risposta, però, Ilaria Russo ha ricevuto soltanto un’email automatica di avvenuta ricezione e di avviso che, dato l’alto numero di domande, ci sarebbero potuti essere ritardi nel processare la pratica. “Ritardi che, col passare dei mesi, sono diventati sospetti. E così a inizio settembre – continua Ilaria – non avendo ancora ricevuto il mio plico, ho chiesto lumi all’ufficio elettorale, specificando di aver comunicato all’anagrafe il cambio di residenza ad aprile”.

Tutto risolto? Purtroppo no. Prosegue Ilaria: “In un primo momento chi mi ha risposto ha chiesto di nuovo l’invio della documentazione che attestasse il cambio di residenza, come se non avessi mai inviato l’email del 2 aprile. Ho fatto presente che il Consolato aveva già tutto, ma ho comunque rimandato gli allegati richiesti sperando di sbloccare la situazione. Arrivata al 10 settembre, dopo un lungo botta e risposta via email simile al nostro ‘Dove vai? Son cipolle‘, mi viene comunicato che il plico elettorale mi arriverà per posta. L’ufficio specifica tuttavia che i tempi si sono fatti stretti e mi viene offerta, come alternativa, la possibilità di recarmi alla loro sede per ritirare il necessario a esercitare il mio diritto di voto”.

Lieto fine? Ancora una volta, macché. Va avanti Ilaria Russo: “Peccato che l’ufficio elettorale sia aperto solo dalle 11 alle 14: un orario proibitivo per chi lavora, come me, da tutt’altra parte, e non può permettersi pause flessibili perché considerato ‘essential worker‘. Non avendo avuto indicazioni precise su quanto stretti fossero i tempi e confidando nella posta prioritaria, ho scelto di farmi recapitare la scheda elettorale a casa”.

Ma la cassetta è rimasta vuota. “Sono amareggiata – commenta Ilaria Russo – perché non potrò esercitare un diritto costituzionale. E questo nonostante io mi sia attivata fin dal mese di aprile. Purtroppo per noi italiani a New York il termine ultimo era fissato per il 15 settembre alle 16, ma questo l’ho appreso soltanto dopo aver dato il mio assenso a ricevere tutto per posta. Certo, comunque, non avrei potuto immaginare che nello stesso distretto la posta impieghi più di cinque giorni ad arrivare”.

“Sono sempre stata una cittadina informata e consapevole – conclude – grazie anche all’esempio ricevuto dall’esperienza e passione politica di mio padre, Aurelio Russo. È quasi inverosimile che nel 2020, nel pieno dell’era digitale, le pratiche si arenino con questa superficialità andando persino a intaccare il diritto principe di ogni civiltà democratica”.

Una disavventura sintetizzata in un tweet (riportato qua sotto) con tanto di tag al ministro degli affari esteri Di Maio.