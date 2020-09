Colpita da un malore nella sua attività, soccorsa con Pegaso

Ha accusato un malore nel suo negozio in via Firenze ad Altopascio ed è stata portata d’urgenza all’ospedale Cisanello di Pisa con il codice rosso. Sono stati minuti di paura per una commerciante che si trovava nella sua rivendita di materiale per l’edilizia. All’improvviso si è sentita male e si è accasciata a terra, perdendo i sensi.

L’allarme è stato dato subito al 118. Mentre arrivavano le ambulanze, è stata allertata anche la polizia municipale che si è recata sul posto. Le condizioni della donna sono apparse subito serie ed è stato giudicato necessario l’intervento dell’elisoccorso.

La polizia municipale si è recata all’incrocio con via Fratelli Cervi dove è atterrato Pegaso e ha accompagnato i soccorritori nel luogo dove si trovava la donna. La signora è stata infine condotta a Cisanello.