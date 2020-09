Investito in bicicletta da un’auto, è grave

Grave incidente nella notte a Torre del Lago. Un ciclista è in gravi condizioni dopo essere stato investito da un’auto mentre viaggiava sulla via Aurelia, in direzione di Pisa.

L’incidente è avvenuto, per cause che sono in corso di accertamento, attorno all’1,15 di stanotte (18 settembre). La centrale operativa ha inviato sul posto automedica e ambulanza. I sanitari, prestate le prime cure, hanno trasferito il ferito con codice rosso al pronto soccorso di Cisanello.