Positivi al coronavirus due bambini della squadra di calcio: altre due classi in quarantena

Altri due bambini positivi al coronavirus. Hanno frequentato l’allenamento della Academy Porcari, dove era presente anche il bimbo della 2C della scuola Orsi risultato nei giorni scorsi contagiato al coronavirus. E’ l’esito degli accertamenti svolti finora dall’Asl che avranno tuttavia ulteriori effetti.

Da lunedì (21 settembre) altre due classi seconde della scuola La Pira di Porcari non andranno a scuola. Anche per loro infatti scatta un isolamento domiciliare che potrebbe essere soltanto temporaneo. L’Asl infatti ripeterà i test sui due bambini per confermare il risultato. Nel frattempo anche i compagni, a titolo precauzionale, saranno sottoposti a tampone.

A confermarlo è il sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari. La buona notizia è che i compagni di classe del bimbo della Orsi sono risultati tutti negativi. Per quello che riguarda invece i due nuovi tamponi positivi saranno compiuti ulteriori accertamenti, perché è risultata una carica virale bassa. Nessuno dei due bambini ha avuto altri contatti che con i bimbi delle rispettive classi e non hanno utilizzato lo scuolabus.