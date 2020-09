Spacciava in un campo, arrestato pusher

Spacciava in un terreno agricolo a Capezzano Pianore, dove negli ultimi tempi non era passato inosservato un continuo via vai di persone.

I carabinieri hanno arrestato nel pomeriggio di ieri (18 settembre) il presunto pusher, Omar Heradi, di 28 anni. I militari lo hanno notato mentre sono andati a controllare quei luoghi e hanno deciso di bloccarlo per un controllo. Dopo un inutile tentativo di fuga, lo straniero è stato perquisito e trovato in possesso di 20 grammi di cocaina, alcuni di hashish, bilacino elettronico e 500 euro in contanti, materiale che è stato subito sequestrato.

Lo straniero ha quindi trascorso la nottata in caserma nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida che si è svolta questa mattina al Tribunale di Lucca e si è conclusa con la richiesta dei termini a difesa e con la sottoposizione dell’uomo alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.