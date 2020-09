Cade con l’auto nel torrente: 33enne in ospedale

Cade nel torrente con l’auto e finisce in ospedale. Brutta disavventura per un uomo di 33 anni che, per cause al vaglio dei carabinieri, è finito nel fiume dopo aver imboccato la strada per Fosciandora e percorso un tratto della regionale 445.

L’uomo ha riportato un trauma alla spalle ed è uscito da solo dall’abitacolo ma non è stato facile recuperarlo, per questo l’intervento, che ha richiesto anche l’intervento dei vigili del fuoco, è durato molto tempo.

L’uomo è stato portato dall’ambulanza con medico a bordo in codice giallo all’ospedale di Lucca.