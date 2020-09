Barista coltivava marijuana in giardino, arrestato

Hanno controllato la casa di un giovane barista sospettato di coltivare stupefacenti e hanno trovato quello che si aspettavano. I carabinieri del radiomobile di Lucca hanno fatto un blitz nella casa del 32enne a Pieve San Paolo e nel giardino interno hanno trovato 5 alberi di marijuana, ciascuno con un altezza superiore ai 3 metri, mentre all’interno dell’abitazione, insieme a materiale per il confezionamento e lo spaccio, i carabinieri hanno rinvenuto una busta contenente oltre 200 grammi di analoga sostanza già essiccata e pronta per il consumo.

Il proprietario di casa di professione barista, è stato tratto in arresto e ammesso al regime degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.