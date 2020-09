Coronavirus tra i banchi di scuola: un’altra classe in quarantena

Il coronavirus continua a circolare, anche in Lucchesia. E le scuole, come dimostrano i casi degli ultimi giorni, non sono purtroppo esenti.

Dopo le quarantene di ieri alle Chelini e al Pertini di Lucca, un’altra classe della scuola elementare Da Vinci, dell’istituto comprensivo Lucca 2 è in quarantena da oggi (21 settembre) su richiesta avanzata dall’Asl Toscana nord ovest alla scuola. Un provvedimento scattato, come da prassi, in caso di rilevamento di positività. Sono 26 i bambini che sono in isolamento fiduciario, così come gli insegnanti che hanno avuto con loro contatti.

Il preside Gino Carignani ne ha dato in mattinata comunicazione alle famiglie: “Non sapevamo cosa ci saremmo dovuti aspettare con la riapertura delle scuole, nessuno lo sapeva – commenta -, ma i casi delle ultime ore conferma che il virus sta circolando anche da noi”. Non c’è motivo tuttavia di creare allarme: “Abbiamo ottemperato ad una richiesta dell’Asl che sta continuando tutti gli accertamenti del caso”.

Sono ore di attesa anche alla scuola elementare di Fornaci di Barga. A preoccupare è stato l’esito di un tampone effettuato su un alunno, che ha rilevato una positività ma con carica virale bassa. Il test è stato ripetuto dall’Asl e al momento è atteso l’esito. Allo stato, dunque, non sarebbe stato assunto nessun provvedimento di quarantena per i compagni di classe ma si attende l’esito del test per eventuali provvedimenti.