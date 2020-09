Morto Ettore Adami, sportivo e storico socio di Bvlg

Si è spento Ettore Adami, socio storico Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana e padre del direttore generale Maurizio Adami. Molto conosciuto in tutta la Versilia e non solo, ha passato una vita nel calcio e sul territorio di Pietrasanta.

Il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale, i due vicedirettori e tutto il personale esprimono un profondo dolore per la sua scomparsa.

“Tutta la banca – si spiega in una nota – si stringe attorno al direttore generale Maurizio Adami. Uomo straordinario, molto stimato e conosciuto non solo sul territorio di Pietrasanta. Grande sportivo e amante del calcio, ha militato per oltre 10 anni nel Pietrasanta con più di 200 presenze e per 20 anni è stato anche allenatore per molte squadre versiliesi e della Toscana .È scomparso uno dei personaggi storici di Pietrasanta, un uomo che ha vissuto intensamente il proprio territorio ed è stato uno degli attori principali del suo tessuto sociale. Un uomo forte e carismatico, ben voluto da tutte le persone che lo conoscevano. Tutta la banca si stringe attorno atutta la famiglia, alla moglie Giovanna, alla figlia Maria e ai nipoti”.

La cerimonia funebre si terrà domani (22 settembre) alle 17 nel Duomo di Pietrasanta.