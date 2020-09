Raid sulle auto in sosta a San Concordio, arrestato

È stato arrestato dai carabinieri per un raid a bordo di due auto in sosta a San Concordio. In manette è finito, nella notte di venerdì scorso, un 29enne di origini marocchine.

Stando all’accusa, nel corso della notte era riuscito a trafugare un cellulare, un portafogli ed altri oggetti da due auto. I carabinieri sono intervenuto dopo l’ultimo furto bloccando lo straniero e recuperando la refurtiva, una parte della quale ha consentito di risalire anche al primo episodio. In questo caso il proprietario non si era ancora accorto di nulla. Nei confronti dello straniero arrestato, incensurato, non sono stati presi altri provvedimenti.