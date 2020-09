Tentano il furto di tre bici elettriche in concessionaria: messi in fuga

Hanno cercato di rubare tre bici elettriche di notevole valore ma sono stati bloccati dalla polizia. E’ successo nella notte a Viareggio. La volante è intervenuta una volta scattato l’allarme. Gli agenti hanno subito individuato tracce della via di fuga utilizzata dai malviventi e in breve li hanno raggiunti nel buio di una strada di campagna con l’ingente bottino trasportato a mano da tre malfattori.

Per un po’ i ladri in fuga hanno pensato di potersi nascondere tra i rovi al margine dei campi. Quando hanno capito che ormai sarebbero stati sicuramente arrestati, hanno abbandonato i velocipedi e si sono inoltrati ancora di più verso il padule non prima di aver scagliato a mo’ di lancia dei pesanti attrezzi metallici contro i poliziotti che li stavano inseguendo.

Al momento il risultato dell’operazione ha consentito di poter garantire la restituzione delle preziose biciclette al legittimo proprietario, ma le indagini continuano per individuare ogni elemento utile all’identificazione dei malviventi.

Anche in questo caso la capillare attività di controllo del territorio consente un efficace contrasto alle cattive intenzioni di chi vive nell’illegalità.

Sempre gli agenti hanno tratto in arresto una donna di origne polacca nei confronti della quale era stato emesso un ordine di carcerazione dal tribunale di Udine per l’espiazione di una pena detentiva residua di un anno e 6 mesi per reati predatori commessi in quella provincia.

La donna è stata rintracciata a seguito di un alert che la segnalava in un hotel di Viareggio ed è stata immediatamente arrestata e poi condotta in carcere a Firenze.

L’arrestata si trovava in compagnia della figlia con cui condivide gran parte dei precedenti a loro carico. Proprio queste considerazioni hanno portato alla conclusione che le due donne fossero convenute in Versilia per mettere in atto altri colpi e per questo motivo, quella che non è stata arrestata è stata allontanata dal territorio comunale con il divieto di farvi ritorno per due anni.