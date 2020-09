Coronavirus a scuola, altri due studenti positivi: compagni e insegnanti in quarantena

Un’altra classe in quarantena dopo un nuovo caso di coronavirus a Lucca. Accade alla scuola dell’infanzia di San Marco, dove il tampone di un bambino di 4 anni è risultato positivo. In conseguenza sono state messe in quarantena complessivamente 25 persone.

Si tratta, anzitutto, dei compagni di classe, dei familiari del bambino e di personale scolastico. Non è il primo episodio di questo genere. Dall’inizio della scuola sono almeno 7 le classi che sono state messe in isolamento domiciliare.

All’Isi Pertini di Lucca, intanto, spunta un’altra positività. E’ una studentessa di 17 anni che frequenta la stessa classe del primo ragazzo positivo – un suo coetaneo – individuato nei giorni scorsi. Ricordiamo che erano stati messi in quarantena 18 compagni di classe dello studente, insieme a 3 insegnanti.

Negli ultimi giorni c’erano stati altri due bambini trovati positivi al coronavirus, sia a Lucca, alla scuola Da Vinci, che in Valle del Serchio dove è stata messa in quarantena una classe della scuola elementare di Fornaci di Barga.